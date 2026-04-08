Надежда Стрелец оправдалась за «токсичное» интервью с Иванченко

Блогерша Надежда Стрелец заявила, что интервью с Иванченко было полностью согласовано

Блогерша Надежда Стрелец в интервью глянцевому журналу «Мнение редакции» ответила на обвинения в токсичности в интервью с телеведущей Олесей Иванченко.

Стрелец не считает, что интервью вышло токсичным. Она посоветовала зрителям смотреть интервью целиком, а не нарезки и разборы. По мнению блогерши, она не проявляла некорректное поведение к Иванченко.

«Интересно перевернуть привычную дискуссию в такую плоскость, что токсичным в новой логике может оказаться самый нейтральный персонаж», — заявила блогерша.

Стрелец подчеркнула, что темы и само интервью было полностью согласовано как до финального монтажа, так и после.

«Правки, о которых они просили, я внесла. Вопросы, которые были им важны, я задала», — отметила Стрелец.

По мнению блогерши, интернет дал людям голос, но пока не научил брать ответственность за свои слова. Стрелец уверена, что хейт быстро прекращается в индустрию, а негатив становится контентом. Как отметила знаменитость, одним из маркеров травли является нападение на личность, а не критика фактов.

«Обсуждают характер, интеллект, внешность. Самый частый прием — вырезать фразу из контекста и создать новый смысл. Получается не ложь, но полуправда», — рассказала знаменитость.

