Меркель пригласила Зеленского в Берлин для обсуждения Донбасса

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель пригласила президента Украины Владимира Зеленского в Берлин для обсуждения урегулирования ситуации в Донбассе и вопросов двусторонних отношений, сообщает пресс-служба офиса украинского лидера.

По заявлению пресс-службы, Меркель предложила Зеленскому осуществить эту поездку в ближайшее время.

Украинский президент в свою очередь подтвердил приглашение Меркель на инаугурационный саммит Крымской платформы и мероприятия по случаю 30-й годовщины независимости Украины.

Ранее сообщалось, что Меркель во время телефонного разговора с Зеленским заверила, что ФРГ не забудет преступления, которые были совершены против граждан бывшего Советского Союза во времена Великой Отечественной войны.