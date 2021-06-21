Захарова прокомментировала слова генсека ОБСЕ о дискриминации русскоязычных СМИ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала заявление генерального секретаря ОБСЕ Хельги Шмид о том, что в Латвии не существует дискриминации русскоязычных СМИ.

Шмид заявила, что в Латвии не существует дискриминации СМИ на русском языке, так как из более 400 телеканалов латвийских телеканалов около 40 показывают передачи на русском языке.

«Это новое слово в трактовке Хельсинкского Заключительного акта ОБСЕ 1975 года: оправдывать дискриминацию отдельного СМИ, аргументируя это количеством иных медиа, вещающих на том же языке», — написала Захарова.

Она напомнила, что согласно пункта 2 раздела «Сотрудничество в гуманитарных и других областях» названного выше документа, страны ОБСЕ обязаны развивать средства массовой информации на языках национальных меньшинств, а существование таких СМИ в стране не должно быть причиной для запрета иностранных медиа на этом языке.

Ранее Латвия запретила ретрансляцию еще 16 русскоязычных каналов.