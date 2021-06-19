Глава МИД Румынии попросил Украину признать молдавский язык несуществующим

Министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску в ходе встречи со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой в рамках Дипломатического форума в Анталье вновь попросил, чтобы соседняя страна официально признала «отсутствие молдавского языка». Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Молдавия».

Ауреску заявил, что после того, как в апреле 2021 года Украина признала равнозначность между румынским языком «и так называемым молдавским языком», Киев должен официально признать, что молдавского языка не существует.

Ранее президент Молдавии Майя Санду выступила с призывом к парламенту переименовать государственный язык в румынский. Свою позицию она подтвердила решениями конституционного суда страны, принятыми в 2013 и 2017 году.

Большинство лингвистов считают, что отличий между языками действительно не так много, чтобы их считать разными. Более того, еще в 1989 году сторонникам сближения с Румынией удалось перевести молдавский с кириллицы на латиницу (исключение составляет территория Приднестровья). Сейчас небольшая разница сохраняется лишь из-за заимствованных слов, которые вошли в лексикон из-за различий в политической истории стран.