Экс-посол США назвал ошибку Зеленского в отношении НАТО

Экс-посол США Джон Хербст считает, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало поднимать вопрос о вступлении Киева в НАТО в преддверии последнего саммита Североатлантического альянса. Такое мнение он высказал на YouTube-канале интернет-портала UKRLIFE.TV.

По словам бывшего дипломата, организация определилась с политикой в отношении Украины и Грузии еще 13 лет назад в Бухаресте.

Хербст объяснил, что это значит, что дверь открыта для этих двух стран, но пока НАТО «не готово работать над конкретными шагами в эту сторону».

Лидеры-стран членов НАТО провели встречу 14 июня. Они поддержали право Украины и Грузии на включение в состав альянса и отметили, что потенциальным членам следует продолжать реформы. При этом участники встречи не назвали сроков возможного вступления данных государств в военный блок.

Ранее Зеленский заявил, что Украину немедленно нужно принять в состав НАТО, так как страна находится «в опасности».

До этого глава украинского государства призвал президента Соединенных Штатов Джо Байдена помочь Киеву вступить в Североатлантический альянс.