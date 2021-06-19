Комиссия Госдумы заявила о ежедневной регистрации попыток вмешательства в выборы в РФ

Комиссия Государственной думы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела России ежедневно регистрирует попытки повлиять на избирательную кампанию в РФ. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев в кулуарах съезда «Единой России», передает ТАСС.

«Мы эти попытки фиксируем фактически ежедневно. Уже сейчас опубликовано одно из заявлений Европарламента, одной комиссии. Уже сегодня они говорят, что в России выборы будут нелегитимными, надо их не признавать», — сказал политик.

По словам Пискарева, комиссии Госдумы и Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации планируют встретиться с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, обсудить вопросы взаимодействия» именно в спектре противодействия иностранному вмешательству в выборы в этом году.

Ранее в Госдуме призвали препятствовать влиянию Запада на выборы в России.

Выборы в Госдуму восьмого созыва состоятся 19 сентября 2021 года.