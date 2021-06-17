Путин отреагировал на использование Байденом шпаргалок на встрече
Президент России Владимир Путин оценил состояние президента США Джо Байдена на саммите 16 июня. Об этом сообщает «Интерфакс».
Он напомнил, что глава США прилетел из-за океана и находился в длительной поездке по Европе со сменой часовых поясов. При этом на встрече Байден выглядел бодрым.
По словам Путина, их встреча с глазу на глаз длилась больше двух часов и это время американский лидер был «полностью в материале».
«Может быть, время от времени заглядывал в свои записи — мы все так делаем», — уточнил президент России.
Он добавил, что Байден профессионал, который ничего не пропускает.
Также Путин заявил, что образ американского президента, который рисуется в СМИ, значительно отличается от того, каким политик является на самом деле.
Встреча глав России и США прошла 16 июня в Женеве. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов.