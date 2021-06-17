Зеленский позвал журналистов из США домой к своим родителям

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил журналистов CBS News домой к своим родителям в Кривой Рог и накормил их завтраком, сообщается на сайте американской телерадиосети.

«Мы ожидали быстрой поездки в бронированном кортеже к грязным траншеям, которые кровавым шрамом прорезали пшеничные поля восточной Украины», — пишет журналистка Холли Уильямс.

Она объяснила, что поездка на Украину была организована с целью посещения линии фронта. По словам корреспондентки, она не ожидала оказаться в гостях у родителей украинского лидера, где ее угостили салом на ржаном хлебе, сашими из лосося, домашним печеньем и рюмкой коньяка.

Уильямс пересказала в статье слова Зеленского, что родители всегда беспокоились о нем после избрания на пост главы государства. В свою очередь, журналистка спросила их, какую карьеру они бы предпочли для своего сына — политика или комедийного актера. Отец президента ответил, что комедия ему больше по душе.

Ранее Владимир Зеленский во время интервью западным журналистам, выдвинул России и Европе условия, при соблюдении которых Киев согласен на запуск российского газопровода «Северный поток – 2».