США назвали «неприемлемые» сектора для кибератак

Вашингтон считает ряд секторов неприемлемыми для кибератак как с российской, так и с американской стороны, сообщил высокопоставленный представитель администрации США. Его слова приводит РИА «Новости».

В частности, в этот перечень вошли химический и энергетический сектора, сектор коммуникаций, критическое производство, дамбы, военно-промышленный комплекс (ВПК), экстренные службы, сектор финансовых услуг, производство продуктов питания и сельское хозяйство.

«В общей сложности их 16», – заявил представитель администрации.

Ранее президент США Джо Байден сообщил, что передал российскому коллеге Владимиру Путину список организаций критической инфраструктуры, атаки на которые в Вашингтоне считают неприемлемыми.

16 июня Владимир Путин и Джо Байден провели переговоры в Женеве. Главные заявления саммита — в материале «Газеты.Ru».