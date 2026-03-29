Над российским городом произошли сильные взрывы

SHOT: над Брянском произошли сильные взрывы на фоне отражения атаки дронов
Станислав Красильников/РИА Новости

Над Брянском произошли взрывы на фоне откражения атаки украинских беспилотников. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, несколько сильных взрывов произошли в субботу около 23:40. Из-за них сработали автомобильные сигнализации, а в небе наблюдались вспышки. Предварительно, средства противовоздушной обороны (ПВО) осуществляли перехват украинских дронов. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

28 марта несколько взрывов произошло над Ярославлем.

Очевидцы рассказали о работе систем ПВО по украинским беспилотникам и ярких вспышках в небе. По словам местных жителей, было слышно от трех до пяти громких взрывов в южных и центральных районах города в 02:53 (совпадает с московским).

Вечером 27 марта в министерстве обороны России рассказали об уничтожении 52 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в период с 20:00 до 23:00 мск. Дроны ликвидировали над территориями Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Воронежской, Ростовской областей, Московского региона и Республики Крым.

Ранее в Петербурге и Ленобласти заметили столбы черного дыма.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

