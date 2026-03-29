«Апокалиптическая атмосфера»: небо над Австралией покраснело

В Западной Австралии из-за тропического циклона «Нарелл» небо местами приобрело красный оттенок. Об этом сообщает The New Daily.

Издание уточняет, что атмосферный вихрь обрушился на эту часть страны 27 марта. Днем циклон пересек побережье у Корал-Бея, а потом, поднимая пыльную бурю, двинулся в сторону города Карнарвон. В течение нескольких часов в этом районе «царила апокалиптическая атмосфера». Некоторые населенные пункты покрыл толстый слой пыли.

Кемпинг Shark Bay Caravan Park опубликовал видео с кровавым небом и снабдил его комментарием: «Без фильтров. Вот оно. Вы почувствуете пыль в глазах и рту».

По словам главы муниципалитета Эдди Смит, регион был окутан розовой пыльной бурей примерно два часа. Порывы ветра при этом превышали 100 км/ч.

В статье отмечается, что во время циклона с зданий срывало крыши, разбивались окна, отключалось электричество, дома затапливало, а жители искали убежище. В эвакуационный центр в Эксмуте обратились около 40 человек. Там сорвало кровлю с крыши, однако эвакуация людей из этого помещения была слишком опасна.

Осенью 2023 года озеро на Гавайях окрасилось в розовый цвет из-за сильной засухи. Как посчитали специалисты, изменения цвета был вызваны деятельностью галобактерий, обнаруженных в водах с высокой соленостью.

