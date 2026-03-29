В ФРГ признали неизбежность территориальных уступок Украины в пользу России

BZ: Киев будет вынужден пойти на уступки при любом сценарии завершения конфликта
Украине придется отказаться от территорий при любом сценарии завершения конфликта с Россией. Об этом заявил военный эксперт Маркус Райснер в интервью Berliner Zeitung.

«Сегодня при любом реалистичном сценарии Украине придется уступить территорию. Неважно, будет ли это по корейской, немецкой или финской модели», — сказал он.

Эксперт считает, что Киев совершил большую ошибку, отказавшись от переговоров в 2022 году.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна чувствует себя «медиатором» в мирном процессе, а не стороной конфликта, поскольку не может добиться встречи в трехстороннем формате из-за позиций России и США по месту встречи.

20 марта пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пауза в трехстороннем формате (РФ, США, Украина) переговоров по украинскому урегулированию носит временный характер. По его словам, Москва рассчитывает на скорое возобновление переговоров в этом формате.

