Президент Польши раскритиковал ЕС

Президент Польши Кароль Навроцкий раскритиковал Европейский союз во время своего визита в США. Об этом сообщает радиостанция RMF FM.

Навроцкий выступил на конференции консерваторов CPAC в американском Далласе.

«Мы видим бюрократов, которые принимают решения, противоречащие здравому смыслу. Которые вместо того, чтобы укреплять Европу, ослабляют ее», — сказал он.

Польский лидер добавил, что энергетическая политика ЕС проводится слишком быстро, без оглядки на экономическую безопасность.

До этого глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что наступает мощнейший кризис с ценами на топливо, который приведет к проблемам в экономиках стран Европейского союза и Великобритании. По его словам, сейчас идут обсуждения о том, что нефть может стоить $150, $200 за баррель.

Кроме того Дмитриев заявил, что рост цен на нефть позитивен для России. По его словам, РФ получит много запросов от Европы, от Великобритании, и она будет принимать решение, продавать свои энергоресурсы или нет.

