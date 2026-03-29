Режим опасности БПЛА объявили в Липецкой области

Опасность атаки БПЛА объявили в Ельце и четырех муниципалитетах Липецкой области. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Объявлен красный уровень «Угроза атаки БПЛА» для г. Елец, Елецкого МО, Долгоруковского МО, Становлянского МО, Измалковского МО», — написал он.

Во время действия режима беспилотной опасности гражданам рекомендуется не покидать свои квартиры, отойти от окон. Тем, кто находится на улице, стоит найти ближайшее помещение.

28 марта дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи сбили украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и одну ракету в небе над двумя районами Ростовской области.

Утром 28 марта пресс-служба министерства обороны России заявила, что дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 155 украинских дронов над территорией страны. Атака продолжалась в период с 23:00 мск 27 марта до 7:00 мск 28 марта. Часть беспилотников ликвидировали в граничащих с Украиной областях — Курской, Брянской и Белгородской.

Ранее в Ленобласти перехватили почти два десятка украинских беспилотников.