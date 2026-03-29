Спецслужбы США активизировали охоту на россиян

Американские спецслужбы в последнее время активизировали охоту за россиянами по всему миру. Об этом рассказали в МИД РФ, передает РИА Новости.

«МИД России обращает внимание на рост угрозы задержаний и арестов российских граждан в третьих странах по запросам американских спецслужб, которые в последнее время активизировали «охоту» за нашими соотечественниками по всему миру», — говорится в сообщении.

28 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление депутата Верховной рады Украины Натальи Пипы, которая негативно высказалась о советских воинах. Дипломат отметила, что украинскому парламентарию не давали слова.

До этого Захарова заявила о том, что первыми, кто станет жертвами ядерного шантажа со стороны президента Украины Владимира Зеленского в случае появления у республики ядерного оружия, будут страны Западной Европы. Захарова подчеркнула, что Российская Федерация настаивает на безъядерном статусе Украины.

Ранее ФСБ заявила о вербовке россиян через интернет.