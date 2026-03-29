Авиаперелеты подорожали из-за военных действий на Ближнем Востоке

Военная операция США и Израиля против Ирана привела к двукратному удорожанию авиационного керосина в ряде стран. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

«Мировой нефтяной рынок начал реагировать ростом котировок на сырую нефть. В свою очередь авиационный керосин начал прибавлять в цене», — подчеркнул эксперт.

Пантелеев отметил, что удорожание топлива уже привело к повышению цен на авиаперелеты. Особенностью глубокого кризиса, наступившего в авиационной отрасли из-за событий на Ближнем Востоке, Пантелеев назвал потенциальную опасность перерастания кризиса в глобальный. В результате, считает эксперт, отрасль будет переживать череду банкротств авиакомпаний.

До этого стало известно, что из-за ситуации на Ближнем Востоке авиаперелеты в Азию могут сократить многие авиакомпании. Эксперт из авиационной отрасли объяснил это тем, что Юго-Восточная Азия намного сильнее зависит от топлива, поступающего из Персидского залива, чем Европа. В то же время он заявил, что в настоящее время нет еще ясной картины по поводу доступности авиационного керосина по завершении апреля.

