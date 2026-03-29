На северо-западе Дагестана двух собак смыло с острова посреди реки

В Хасавюрте три собаки из-за наводнения оказались посреди бурной реки
В городе Хасавюрт на северо-западе Дагестана трое собак оказались на маленьком острове посреди бурной реки. Видео опубликовал Mash Gor.

Telegram-канал отметил, что животные не могли спастись сами, потому что поток был слишком сильный.

В более позднем посте Mash Gor добавил, что молодой человек спустился на опору моста, где собаки прятались от течения. Двух животных унесло, их судьба неизвестна.

Накануне сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома, как минимум 60 тыс. жителей остались без света.

В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста. В горных районах метели и «ледяные дожди» привели к закрытию движения по автодорогам. В Махачкале ввели режим ЧС, а в Чечнережим повышенной готовности в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Ранее мужчина поймал ребенка, которого унес поток в Дагестане.

 
