Жителям юга России пообещали непогоду с ливнями и грозами

На юге европейской части России ожидается плохая погода с ливнями, грозами и ветром до 28 м/с, заявила ТАСС ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова.

Она отметила, что сложные погодные условия прогнозируются в большинстве республик Северного Кавказа, за исключением Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкессии.

«В горах местами пройдут очень сильные дожди с мокрым снегом», — сообщила эксперт.

По ее словам, в реках вода поднимется до неблагоприятных отметок, в горах могут сойти лавины, ночью и утром ожидается туман. Несмотря на это, в республиках ожидается теплая погода с температурой, превышающей норму.

Накануне сильные ливни и шквалистый ветер в Дагестане привели к наводнению в масштабах всего региона. От удара стихии пострадали многие дома, как минимум 60 тыс. жителей остались без света. В Хасавюрте из-за обильных осадков обрушились пролеты железнодорожного моста. В горных районах метели и «ледяные дожди» привели к закрытию движения по автодорогам. В Махачкале ввели режим ЧС.

Ранее на северо-западе Дагестана двух собак смыло с острова посреди реки.