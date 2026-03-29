В Общественной палате призвали обеспечить молочной кухней беременных по всей России

Рыбальченко: молочной кухней нужно обеспечить беременных во всех регионах России

Опыт Москвы по организации молочных кухонь необходимо перенимать всем регионам РФ: ассортимент должен быть шире, и предоставлять поддержку матерям нужно с беременности. Об этом заявил ТАСС член Общественной палаты Сергей Рыбальченко.

«Те молочные кухни, которые существовали в XX веке, безусловно, уже устарели и часто не соответствуют санитарным требованиям, которые предъявляются к организации детского питания», — подчеркнул общественник.

До этого Рыбальченко предложил увеличить размер материнского капитала. Вместо оценки поддержки в рублях, он предложил использовать квадратные метры жилья. При текущей стоимости недвижимости даже максимальная сумма капитала позволяет купить лишь около восьми квадратных метров, тогда как социальная норма составляет 18 квадратных метров, подчеркнул эксперт. Он также уточнил, что до 67% семей тратят средства материнского капитала на улучшение жилищных условий. Поэтому важно оценивать эффективность программы.

Ранее в Общественной палате объяснили, как жизнь с родителями влияет на создание семей.