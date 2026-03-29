Под Белгородом FPV-дрон дважды атаковал автомобиль, погиб человек

При атаке БПЛА погиб житель Белгородской области, написал в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Чиновник рассказал, что в городе Грайворон FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) ударил по автомобилю, после чего машина загорелась.

«Жители пытались потушить пожар, но в этот момент произошла повторная атака вражеского дрона, в результате которой погиб мужчина», — сообщил глава области.

Он выразил соболезнования близким погибшего.

В ночь на 28 марта дежурные силы ПВО (противовоздушной обороны) вновь отразили массовую атаку беспилотников. Дроны пытались ударить по 18 регионам России по линии от севера (Ленинградская область) до юга (Крым). Не обошлось без жертв: в одном из частных жилых домов в садовом некоммерческом товариществе под Ярославлем погиб ребенок, его родители были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как живет Белгород под постоянными ракетными обстрелами.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!