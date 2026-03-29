Хуситы вновь атаковали Израиль крылатыми ракетами

Хуситы нанесли второй за сутки удар по Израилю с применением крылатых ракет и БПЛА

Представители йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы) во второй раз за сутки ударили по Израилю при помощи ракет и беспилотников. Об этом сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа в Telegram-канале.

«В рамках второго этапа нашей операции в поддержку Ирака, Ирана, Ливана и Палестины мы атаковали цели на юге Израиля с использованием крылатых ракет и БПЛА», — сообщил он.

Сариа добавил, что хуситы «продолжат атаковать Израиль в ближайшие дни».

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что был зафиксирован запуск ракеты со стороны Йемена.

Яхья Сариа также предупреждал, что члены движения вступят в прямое боестолкновение, если к операции США и Израиля против Ирана присоединятся сторонние военные альянса, или удары по иранской территории будут наноситься из акватории Красного моря.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

Ранее хуситы пригрозили заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив.