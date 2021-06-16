Нуланд обсудит саммит Путина и Байдена с Евросоюзом и НАТО

Заместитель госсекретаря по политическим делам Виктория Нуланд обсудит с Евросоюзом и НАТО итоги саммита российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, пишет ТАСС.

Нуланд участовала в расширенном формате переговоров саммита. Ее встреча с представителями Евросоюза и НАТО пройдет 17-18 июня в Брюсселе.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее прошли отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщался российский глава государства, после — американский.