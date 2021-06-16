Байден рассказал о работе США и РФ над крупным соглашением в сфере разоружений

США и Россия работают над крупным соглашением в сфере контроля над вооружениями. Об этом рассказал американский президент Джо Байден на пресс-конференции по итогам саммита с российским коллегой Владимиром Путиным, пишет РИА «Новости».

«У нас есть соглашение работать над крупным соглашением в области контроля над вооружениями», — сказал Байден.

Ранее Путин заявил, что Байден принял ответственное и своевременное решение, когда продлил на пять лет Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее запланированы отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщается российский глава государства, после — американский.