Путин: РФ и США нацелены искать решения проблем

Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с его американским коллегой Джо Байденом в Женеве на вилле «Ла Гранж» прошли хорошо. Об этом пишет РИА «Новости».

Так российский лидер ответил на соответствующий вопрос журналистов. Кроме того, президент РФ отметил, что обе страны настроены искать решения проблем, поэтому разговор был конструктивным и насыщенным. Также он подчеркнул, что в разговоре «не было никакой враждебности».

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден встретились на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня. Переговоры состояли из двух частей: в узком и расширенном составах. В общей сложности встреча продлилась около 4,5 часов. После нее запланированы отдельные пресс-конференции: сначала с журналистами пообщается российский глава государства, после — американский.