В МВД Белоруссии заявили о межгосударственном розыске Тихановской

Экс-кандидат в президенты Белоруссии и лидер оппозиции Светлана Тихановская все еще находится в межгосударственном розыске в СНГ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МВД Ольгу Чемоданову.

«Эта гражданка находится в межгосударственном розыске», — сказала представитель ведомства.

Ранее МВД России исключило Тихановскую из базы разыскиваемых на российской территории лиц. Как сообщили в министерстве, соответствующее решение было принято на основании ответа инициатора розыска — Белоруссии.

До этого Тихановская призвала США ввести санкции в отношении таких ведущих белорусских предприятий, как «Беларуськалий» и Мозырский нефтеперерабатывающий завод». По ее словам, наложение ограничений может стать «стать толчком для начала транзита власти» в республике.

В Белоруссии 9 августа прошлого года состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, получивший 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты голосования. После подведения итогов голосования в республике начались массовые акции протеста.