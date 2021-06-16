В ЕС рассказали о принципах новой стратегии по отношению к России

Евросоюз в отношениях с Россией будет основываться на пяти принципах новой стратегии «противодействовать, сдерживать, взаимодействовать». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, представляя стратегию, сообщает ТАСС.

По его словам, пять этих принципов были одобрены еще в 2016 году и внедрены в новую стратегию.

«Полное выполнение Минских соглашений как ключевое условие любых существенных изменений в отношениях ЕС с РФ, укрепление отношений со всеми шестью Восточными партнерами (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Республика Молдова и Украина) и странами Центральной Азии, укрепление устойчивости ЕС в таких областях, как энергетическая безопасность, гибридные угрозы и стратегическая коммуникация, избирательное взаимодействие с Россией по вопросам, представляющим явный интерес для ЕС, а также развитие контактов между народами и поддержка российского гражданского общества», — пояснил он.

Ранее, описывая стратегию, Боррель повторил слова американского президента Джо Байдена, сказавшего, что отношения с Россией «находятся на самом низком уровне за период после холодной войны». Глава европейской внешней политики добавил, что будет нелегко их улучшить, потому что перспективы «не блестящие».

В то же время официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала новую стратегию Европейского союза в отношении российского государства. По ее словам, у создателей концепции «проблемы со знанием истории, восприятием реальности и преобладанием фобий».