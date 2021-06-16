Расширенная встреча саммита Путина и Байдена пройдет в закрытом режиме

Переговоры президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена в расширенном составе пройдут в закрытом для прессы режиме, сообщает сайт Белого Дома.

Переговоры Путина и Байдена в расширенном составе начнутся в 14.55 по местному времени (15.55 мск).

Непосредственно встреча Путина и Байдена назначена на 13.35 по местному времени (14.35 мск). За десять минут до этого лидеры стран сфотографируются вместе с президентом Швейцарии Ги Пармеленом.

После проведения переговоров с Владимиром Путиным, Байден намерен провести пресс-конференцию, однако время ее проведения не уточняется.

Ранее стало известно, во сколько начнется саммит президентов России и США.

Лидеры России и Соединенных Штатов встречаются в Женеве 16 июня.

До этого Белый дом назвал возможные темы саммита — среди них ситуации на Украине и в Белоруссии. Кроме того, Вашингтон ожидает, что главы государств потратят «изрядное количество времени» на обсуждение вопросов стратегической стабильности.