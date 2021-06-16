Парламент Эстонии рассмотрит вопрос о вотуме недоверия главе правительства

Заявление о вынесении недоверия премьер-министру Эстонии Кае Каллас представили депутаты оппозиционных партии «Отечество» и Консервативной народной партии. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Под руководством Каи Каллас правительство партии Реформ и Центристской партии за несколько месяцев утратило условия экономического развития и повышения обороноспособности Эстонии, созданные предыдущим кабинетом министров», — говорится в заявлении.

По мнению оппозиционных депутатов, нынешнее правительство приняло некомпетентные решения в сфере экономической политики, которые нанесли существенный вред эстонским компаниям, развитию сельских районов и национальной безопасности.

Для того, чтобы вотум недоверия был одобрен, необходима поддержка как минимум 51 депутата парламента из 101.

Ранее Каллас заявила, что Россия является «самой большой угрозой» для НАТО. По ее словам, важнейшая задача альянса — коллективная оборона, и для ее обеспечения необходимо адаптироваться к все более сложной среде безопасности.