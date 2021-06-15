Постпреды ЕС согласуют новые санкции против Белоруссии 16 июня

Постоянные представители стран, входящих в Евросоюз, на заседании 16 июня согласуют пакет санкций против Белоруссии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на опубликованную повестку заседания.

В документе уточняется, что на заседании будет принято «решение Совета и постановление, касающиеся ограничительных мер в связи с ситуацией в Белоруссии». Отмечается, что этот вопрос не требует предварительного обсуждения.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявлял, что цель ужесточения санкций Запада против Белоруссии — стремление вызвать экономический кризис и «голодные бунты».

Министр назвал «кощунственными» рассуждения о том, что сами белорусы хотят, чтобы против их страны были введены жесткие санкции. Также он рассказал, что представители белорусской оппозиции, которые живут за рубежом, «не нищенствуют», а имеют дорогие квартиры и дома.