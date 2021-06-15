Польша приняла резолюцию против «Северного потока — 2»

Нижняя палата польского парламента (Сейм) приняла резолюцию против российского газопровода «Северный поток — 2», в котором проект называют российским «экспансионизмом». Об этом пишет ТАСС.

За документ проголосовали 452 парламентария, против — один.

«Сейм Республики Польша... призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе, прежде всего, ФРГ как нашего союзника по НАТО и партнера в ЕС, отказаться от какой-либо поддержки для реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», — говорится в резолюции.

Кроме того, Варшава призвала европейских партнеров принять меры, которые немедленно и эффективно прекратят строительство газопровода, и обратилась к США, выразив поддержку дальнейшему расширению санкций и усилению политического и экономического давления на Москву.

Ранее на Украине потребовали обменять «Северный поток — 2» на Крым. Позже депутат бундестага ФРГ Вальдемар Гердт назвал это предложение чушью.