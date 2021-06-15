Глава Еврокомиссии заявила о единстве подходов ЕС и США к отношениям с Россией

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа и США едины в своем подходе к отношениям с Россией. Об этом пишет ТАСС.

«Мы едины в нашем подходе в отношении России. Отношения между ЕС и РФ сейчас в негативной спирали», — сказала она на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-США.

Политик подчеркнула, что Запад хочет более предсказуемых и стабильных отношений с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что Москва и Брюссель остаются друг для друга значимыми партнерами, но нынешнее состояние связей нельзя считать удовлетворительным.

Также сообщалось, что Евросоюз направил американским властям проект совместного заявления для саммита, в котором предлагается декларировать решительный ответ на «модель негативного поведения» Москвы.