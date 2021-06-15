МВД России исключило Тихановскую из базы разыскиваемых лиц

Министерство внутренних дел России исключило бывшего кандидата в президенты Белоруссии и оппозиционера Светлану Тихановскую из базы разыскиваемых на российской территории лиц. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на основании ответа инициатора розыска — Белоруссии.

В российском ведомстве пояснили, что решение об объявлении в межгосударственный розыск лица либо его прекращении, а также направления данной информации на централизованный учет Межгосударственного информационного банка находится непосредственно в компетенции правоохранительных органов государства-участника СНГ, являющегося инициатором розыска, в данном случае — Белоруссии.

Ранее в июне Тихановская на пресс-конференции в Берлине призвала правительство Германии ввести новый пакет санкций против Белоруссии. В частности, она призвала немецкое правительство прекратить сотрудничать с белорусскими государственными компаниями, потребовать исключить страну из системы Интерпола и «провести международное расследование преступлений против белорусов».