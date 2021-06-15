На Украине назвали два варианта урегулирования конфликта в Донбассе

Советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что у Украины есть только два варианта для урегулирования ситуации в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Украина 24».

«У нас пока есть два основных пути: открытое противостояние с Россией либо удерживание ситуации на политико-дипломатическом пути урегулирования, даже если его КПД 0,001%. Я не вижу третьего варианта», — сказал он.

По его словам, Нормандский формат и Минские соглашения на сегодняшний день остаются «единственными приемлемыми» сценариями в сложившейся ситуации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский вновь заявил о необходимости нового формата переговоров по урегулированию ситуации в стране.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе на встречах контактной группы в Минске, которая с сентября 2014 года приняла три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.