СМИ: Байден нарушил королевский протокол на встрече с Елизаветой II

Президент Соединенных Штатов Джо Байден нарушил королевский протокол в ходе встречи с королевой Великобритании Елизаветой II, сообщает Daily Mail.

В частности, недовольство вызвал рассказ Байдена о том, что Елизавета II спрашивала его про президента России Владимира Путина и главу Китая Си Цзиньпина.

«Аудиенция у королевы строго конфиденциальна, и раскрытие ее содержания является нарушением доверия. Президент Байден, сообщив, что королева спрашивала о лидерах России и Китая, действительно нарушил это правило», — пояснил королевский эксперт Ричард Фицуильямс.

Кроме того, американский президент при встрече с британской королевой не снял солнцезащитные очки, что также является нарушением протокола.

«Если вы встречаетесь с королевой лицом к лицу, на вас не должно быть солнцезащитных очков или чего-то подобного, потому что зрительный контакт очень важен <...> Неважно, кто вы, даже члены королевской семьи снимают солнцезащитные очки, когда встречаются с королевскими особами», — заявил бывший дворецкий принца Чарльза и его супруги герцогини Корнуолльской Камиллы Грант Харрольд.

13 июня Джо Байден и его супруга Джилл встретили с Елизаветой II в Виндзорском замке. После встречи американский лидер сравнил Елизавету II со своей матерью и сообщил, что она спрашивала его про Путина и Си Цзиньпина.