Журналисты NBC пробыли на карантине две недели перед интервью с Путиным

Журналисты телеканала NBC провели на карантине 14 дней прежде, чем провести интервью с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал интервьюер Кир Симмонс, слова которого приводятся на сайте Кремля.

«Спасибо, что уделили нам время, господин президент, мы две недели сидели на карантине, это очень важное для нас интервью», — заявил журналист.

Симмонс поблагодарил российского лидера за очень интересный разговор отметив, что интервью «подзатянулось».

Интервью было посвящено обширному кругу вопросов. В частности, Путин рассказал, что будет с Россией после его ухода с поста президента. При этом глава государства уточнил, что кандидат в президенты может критически относиться к его сферам деятельности или к нему лично.