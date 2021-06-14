Генсек НАТО ответил на вопрос о вступлении в альянс новых членов

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что по итогам саммита в Брюсселе не планируется объявлять сроки вступления новых стран в альянс. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я ожидаю, что лидеры сегодня подтвердят решения, которые принимались ранее в отношении присоединения новых членов, включая заявление о том, что Грузия станет членом НАТО. Но мы не представляли никаких сроков, мы также не предоставим никаких дат и сегодня», — сказал он, отвечая на вопрос, когда Тбилиси получит «дорожную карту» по вступлению в альянс.

Столтенберг добавил, что двери НАТО открыты и принимать решение о расширении альянса будут Грузия и тридцать стран-союзниц.

Саммит альянса состоится в понедельник, 14 июня. На него не пригласили представителей Грузии и Украины, которые рассчитывали в ближайшее время получить «план действий» по вступлению в НАТО. Столтенберг объяснил, что переговоры пройдут без участия стран-партнеров, поскольку встреча будет достаточно короткой.

Ранее сообщалось, что Киев рассчитывает на скорое принятие Украины в НАТО.