СМИ: Украина готова в суде добиваться от «Газпрома» доступа к транзиту газа из Азии

Руководитель украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина готова подать иск против российской компании «Газпром», если она откажется содействовать в транспортировке газа из Центральной Азии через газотранспортную систему страны. Об этом сообщает Financial Times.

По его словам, сейчас «Нафтогаз» готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа из Центральной Азии по трубам «Газпрома».

«Если они [«Газпром»] откажут, тогда следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и суд», — подчеркнул Витренко.

Он отметил, что речь идет о десятках млрд кубических метров.

Ранее сообщалось, что Киев рассчитывает получить компенсацию после запуска российского газопровода «Северный поток – 2». По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, украинские власти обдумают предложение переговоров о компенсации, если оно поступит. При этом Кулеба подчеркнул, что Киев не будет безоговорочно соглашаться на любые предложения.