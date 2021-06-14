В США заявили, что НАТО перестанет считать Россию «конструктивным партнером»

Россия не будет определяться как «конструктивный партнер» в новой стратегической концепции НАТО. Такое заявление сделал помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает Белый дом.

Он указал, что последняя стратегическая концепция, которая определяет Россию в качестве «конструктивного партнера», была создана еще в 2010 году. При этом в документе едва ли говорится о Китае, отметил помощник американского лидера.

«Время обновить стратегическую концепцию НАТО», — подчеркнул Салливан в ходе брифинга.

Ранее Белый дом сообщил, что Североатлантический альянс намерен пересмотреть стратегическую концепцию, чтобы ответить на якобы агрессивную политику и действия России. Предполагается, что в НАТО также дадут ответ на вызовы со стороны Китая.

Ожидается, что новый документ подготовят для принятия на саммите в 2022 году.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал особенно важным поддержание диалога с Россией в условиях сложных отношений между альянсом и Москвой.