Псаки заявила, что Байден точно знает, чего ждать от Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга заявила, что президент США Джо Байден «знает точно», чего ожидать от главы России Владимира Путина на предстоящем саммите с их участием. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

По ее словам, американский лидер считает что предстоящая встреча с российским президентом «не про доверие и дружбу, а о том, чтобы разобраться», где Москва и Вашингтон могут найти точки соприкосновения.

«Быть прямолинейными и точными в тех сферах, где у нас есть беспокойства», — отметила Псаки.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.

Ранее Псаки заявила, что Соединенные Штаты хотят отыскать «путь вперед» в отношениях с Россией на саммите. При этом она подчеркнула, что Вашингтон оставляет за собой право вводить санкции против России даже на фоне предстоящей встречи.

В свою очередь, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин приедет на саммит «не для того, чтобы появиться на той же платформе, а из-за плохих отношений РФ и США».