Трампа возмутили слова Макрона о Байдене

Бывшего президента США Дональда Трампа возмутило, что глава Франции Эммануэль Макрон высоко оценил встречу с новым американским лидером Джо Байденом на саммите Группы семи (G7). Об этом сообщает Le Figaro.

«Хорошо, когда есть американский президент, который является частью клуба и очень заинтересован в сотрудничестве», — заявил Макрон Байдену на полях саммита.

Это высказывание бывший глава США привел в своем заявлении и подчеркнул, что на месте Макрона и других лидеров европейских стран «тоже предпочел бы президента Байдена президенту Трампу».

«Конечно, им нравится Байден, потому что теперь им будет позволено вернуться к своим старым методам мошенничества», — выразил свое мнение Трамп.

По его словам, Франция и другие европейские государства намерены «разбогатеть за счет Соединенных Штатов».

Ранее Трамп призвал Байдена не уснуть во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.