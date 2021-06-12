Политолог прокомментировал слова Псаки о готовности США вводить санкции против РФ

Политолог Юрий Светов прокомментировал заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о готовности Вашингтона вводить новые санкции против России в преддверии встречи российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена в Женеве. Об этом сообщает RT.

Эксперт выразил мнение, что подобным образом администрация Байдена пытается защититься в рамках ситуации, сложившейся во внутренней политике американского государства.

«Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о предстоящей встрече, сказал о том, что отношения США и России являются заложником внутренней политики США. Какой натиск на Байдена сейчас идёт, со всех сторон его обвиняют...». — сказал Светов.

Он напомнил, что такой же шквал обвинений обрушили демократы на бывшего американского лидера Дональда Трампа перед встречей с главой России.

Светов отметил, что в подобной ситуации Байден вынужден «отбиваться», на это фоне появляются заявления о том, что Вашингтон не упускают возможности влиять на Москву разными методами, обозначать красные линии, в том числе вводить санкции. Он добавил, что необходимо «понимать реалии», в которых находится глава Белого дома.

Ранее, отвечая на вопрос журналистов, не следует ли использовать в отношении России санкции вместо того, чтобы проводить встречи, Псаки заявила, что Соединенные Штаты никогда не отказывались от действий или ответных мер.

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня в Женеве.