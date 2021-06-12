Госсекретарь США поздравил россиян с Днем России

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен поздравил россиян с Днем России, его обращение опубликовано на сайте американского Госдепа.

«Этот праздник знаменует собой важный шаг, сделанный Россией 12 июня 1991 года, когда она провела свои первые свободные, открытые и справедливые выборы и приняла Декларацию о государственном суверенитете», — заявил Блинкен.

Он также подчеркнул, что Вашингтон стремится к конструктивному взаимодействию с российским правительством в интересах содействия более стабильным и предсказуемым двусторонним отношениям.

День России отмечается 12 июня. Он празднуется ежегодно с 1990 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравительное послание по случаю Дня России. Кроме того, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров обратились к россиянам с поздравлением.