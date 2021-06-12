США не отказываются от санкций против России на фоне саммита в Женеве

Соединенные Штаты оставляют за собой право вводить санкции против России даже на фоне предстоящей встречи российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Ее слова приводит ТАСС.

«Мы никогда не отказывались от действий или ответных мер. Мы сохраняем все возможности ответить на проблемные действия», – заявила представитель администрации США.

Встреча Байдена и Путина пройдет 16 июня в Женеве.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин приедет в Женеву на встречу со своим американским коллегой Джо Байденом «не для того, чтобы появиться на той же платформе, а из-за плохих отношений РФ и США». Псаки в свою очередь заявила, что США хотят отыскать «путь вперед» в отношениях с Россией на саммите.