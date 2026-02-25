Размер шрифта
Мужчина расправился с пятимесячным пасынком после ссоры с его матерью

Суд приговорил британца, который погубил младенца, к пожизненному сроку
Police Department

В Великобритании мужчина так сильно тряс пятимесячного пасынка, что погубил его и предстал перед судом. Об этом пишет Metro.

Королевский суд в Суонси признал 29-летнего Томаса Моргана виновным в расправе над пятимесячным Дженсеном-Ли Дугалом и причинении ему тяжких телесных повреждений. Отчим ухаживал за «счастливым и здоровым» малышом, пока его мать Джордан была на работе.

После ссоры с женщиной Морган отправил ей оскорбительные сообщения, назвав «маленькой вонючей крысой» и «обкуренной шлюхой», а затем переключился на ребенка, который остался с ним.

Разъяренный Морган начал сильно трясти ребенка и причинил ему черепно-мозговую травму. Также у младенца диагностировали переломы и кровоизлияние в обоих глазах.

Позже Морган позвонил Джордан в панике, заявив, что малыш не дышит, мать просила вызвать скорую, но он отвез ребенка к соседям.

Врачи пытались реанимировать Дженсена, но в итоге его матери пришлось самой отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Она и Морган расстались лишь спустя два месяца после инцидента.

Мужчина до последнего отрицал вину, утверждая, что нашел малыша вялым. Однако суд не поверил ему и приговорил к пожизненному заключению.

Ранее отец случайно лег на 10-месячную дочку и раздавил ее.

 
