Посол объяснил, чего добивается Лондон возможной передачей Киеву ядерного оружия

Келин: Лондон передачей ЯО Киеву хочет укрепить свою позицию на переговорах
Dylan Martinez/Reuters

Лондон и Париж рассматривают передачу ядерных технологий Украине как возможный способ укрепить свою позицию на переговорах. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью LBC.

«Я должен указать на опасность передачи ядерного оружия (Украине. — ред.), потому что в условиях украинского кризиса некоторые хотят изменить правила игры, что очень опасно...» — говорится в сообщении.

Он сослался на слова Зеленского о том, что Украина «либо будет в НАТО, либо будет обладать ядерным оружием». Келин назвал такое заявление опасным и отметил, что это должно быть во внимании.

24 февраля в Службе внешней разведки (СВР) России заявили, что Великобритания и Франция готовятся вооружить Украину ядерной бомбой.

В СВР отметили, что в Лондоне и Париже сознают, что их замыслы подразумевают грубое нарушение международного права, прежде всего договора о нераспространении ядерного оружия, и сопряжены с риском разрушения глобальной системы нераспространения.

25 февраля Комитет Госдумы по международным делам внес в палату проект обращения из-за планов Запада по поставкам Киеву ядерного оружия. В документе указано, что депутаты считают такие намерения Парижа и Лондона вопиющим нарушением норм международного права, которые идут вразрез с Договором о нераспространении ядерного оружия. Подобный шаг способен поставить мир на грань ядерной катастрофы, указали парламентарии.

Ранее Песков подтвердил «безумные планы» Лондона и Парижа по передаче Киеву ядерного оружия.

 
