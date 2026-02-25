Пограничники Кубы вступили в перестрелку с катером под флагом США

МВД Кубы: пограничники вступили в перестрелку с катером под флагом США

Катер под американским флагом вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу по кубинским пограничникам. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Кубы.

«С лодки-нарушителя был открыт огонь по кубинским сотрудникам, командир кубинского судна получил ранения. В результате столкновения <...> с иностранной стороны четверо нападавших были ликвидированы и шестеро получили ранения», — говорится в публикации.

Посольство Кубы в США в соцсети Х также сообщило, что береговая охрана Кубы застрелила четырех пассажиров скоростного катера, зарегистрированного в США, после того как с него открыли огонь по кубинскому персоналу.

В дипмиссии добавили, что катер подошел к берегу острова на расстояние одной морской мили, после чего к судну приблизилось подразделение кубинской пограничной охраны, чтобы провести проверку. На борту находились пятеро военнослужащих. Экипаж катера открыл огонь по кубинским пограничникам, ранив командира. Погранслужба открыла ответный огонь.

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года.

Подобный сценарий начал рассматриваться в связи с «воодушевляющим» свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро, отмечает газета. Администрация президента США оценивает экономику Кубы как «близкую к краху», а правительство страны никогда не было «таким хрупким», как после потери жизненно важного союзника в лице Мадуро.

Ранее политолог заявил, что Россия может помочь Кубе избежать судьбы Венесуэлы.