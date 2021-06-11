Путин даст интервью американскому каналу NBC

Американский канал NBC News 14 июня покажет интервью российского лидера Владимира Путина, пишет РИА «Новости».

«Кир Симмонс из NBC News встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве для всемирного эксклюзивного интервью один на один, которое будет транслироваться в понедельник, 14 июня», — говорится в заявлении телеканала.

Превью встречи покажут 11 июня в 18.30 ET (1.30 мск 12 июня). Как заявил телеканал, разговор будет охватывать широкий круг вопросов. Это будет первым за три года интервью российского президента зарубежным СМИ.

Ранее в Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча политиков пройдет 16 июня в Женеве.