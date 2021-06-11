Хасбулатов рассказал о «сотнях агентов ЦРУ» в окружении Ельцина

В окружении первого президента России Бориса Ельцина были «сотни агентов ЦРУ». Такое заявление в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сделал бывший председатель Верховного Совета РСФСР и соратник Ельцина Руслан Хасбулатов.

«Там была, наверное, сотня [штатных сотрудников ЦРУ]. Какие там десятки, сотни были», — сказал он.

По его словам, агенты спецслужбы «определяли все».

«Бывали такие случаи: приходят на прием к начальнику правительства, а тогда была относительно демократия, люди могли добиваться приема к начальнику, и с ними разговаривает американец по поводу замов», — заявил Хасбулатов.

Как указал политик, «в целом Руцкой совершенно прав, Ельцину советовали иностранцы, действительно». По словам бывшего соратника, президент «очень плотно совещался по всем кадровым вопросам с иностранными представителями».

Он также рассказал, что Ельцин также отправлял силовиков на уровне заместителей министров и начальников главков в США, чтобы делать «осмотр и давать заключения». Экс-соратник указал, что «здесь никакой тайны нет, и об этом знает очень большое количество людей, тех генералов, которые там были».

Хасбулатов добавил, что «Ельцин менял огромное количество «больших» людей, назначенцев, сперва их выдвигал, обласкивал, прогонял».

Ранее бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал, что неизвестный человек с иностранным акцентом давал советы экс-президенту страны Борису Ельцину относительно назначений на высшие посты в государстве незадолго до распада СССР.