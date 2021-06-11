Руцкой рассказал о роли иностранцев из окружения Ельцина в распаде СССР

Бывший вице-президент России Александр Руцкой рассказал, что неизвестный человек с иностранным акцентом давал советы экс-президенту страны Борису Ельцину относительно назначений на высшие посты в государстве незадолго до распада СССР. Об этом он поделился в интервью «Ленте.ру».

По словам политика, он случайно стал свидетелем разговора этого незнакомца с Ельциным, и до этого больше никогда и нигде не видел этого человека.

«Солидный, под стать Ельцину, высокий. И он Ельцину говорит: «Ну что, Борис Николаевич, Руцкой свою функцию исполнил, вы выиграли выборы, победили ГКЧП и надо подумать, как его освободить от занимаемой должности вице-президента», — рассказал Руцкой.

Бывший вице-президент утверждает, что Ельцин пообещал подумать над этим. Он отметил, что этот инцидент произошел приблизительно спустя полторы недели после выступления Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Также Руцкой отметил, что у неизвестного человека был иностранный акцент.

Ранее бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко заявил, что Украина в свое время повлияла на распад СССР. Он отметил, что непосредственно нежелание руководства УССР подписывать договор о Союзе Суверенных Государств привело к провалу.