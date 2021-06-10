Bloomberg: санкции ЕС против Белоруссии затронут 71 человека и 7 организаций

Новые санкции Евросоюза против Белоруссии затронут 71 человека и семь организаций. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источник.

Как пишет издания, под ограничения попадут судьи и прокуроры, которые выносили приговоры протестующим, а также члены парламента, правительства и правоохранительных органов, руководители предприятий, поддерживающие режим. Кроме того, санкции будут распространены на экспортирующие компании из различных экономических отраслей. Евросоюз запретит въезд и заморозит активы лиц, попавших в «черный лист».

Ранее президент США Джо Байден подписал постановление о продлении на год действия американских санкций, которые Вашингтон ранее ввел против властей Белоруссии. Решение было принято из-за инцидента с самолетом авиакомпании Ryanair, в котором 23 мая летел белорусский оппозиционер Роман Протасевич со своей девушкой Софией Сапегой.